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12 марта, 10:53

Технологии

Ряд электронных сервисов правительства Белгородской области подвергся атаке

Фото: 123RF/dolgachov

Несколько электронных ресурсов правительства Белгородской области подверглись хакерской атаке. Об этом сообщил министр цифрового развития региона Сергей Четвериков.

"Ряд электронных сервисов правительства Белгородской области подвергся атаке, в том числе сервис электронного документооборота", – написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Через сервис электронного документооборота злоумышленники распространили фейковое оповещение от имени губернатора региона Вячеслава Гладкова, добавил министр.

До этого в небе над Белгородской областью сбили девять беспилотников. Пять воздушных целей были обнаружены над Белгородским районом, еще четыре – над Борисовским районом. При атаке никто из жителей двух районов не пострадал. Инфраструктурные разрушения выявили в поселке Борисовка и селе Дубино.

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