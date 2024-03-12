12 марта, 08:59Происшествия
Силы ПВО сбили девять воздушных целей над Белгородской областью
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила в небе над Белгородским районом пять воздушных целей. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"В Белгородском районе сработала наша система ПВО – сбито 5 воздушных целей на подлете к городу", – написал он.
Инфраструктурных разрушений выявлено не было.
Более того, четыре беспилотника сбили в Борисовском районе. Повреждения получили частный дом и дорожное полотно на школьном стадионе в поселке Борисовка.
В селе Дубино обнаружили выбитые окна и поврежденный забор у одного из частных домов. Еще у одного дома разрушения получил сарай.
О пострадавших после атаки в двух районах не сообщалось. На местах ЧП работают оперативные службы региона.
До этого беспилотник ликвидировали в небе над Брянской областью. В результате произошедшего никто не пострадал. Какие-либо разрушения также не выявлены.
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