Силы ПВО сбили девять воздушных целей над Белгородской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила в небе над Белгородским районом пять воздушных целей. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"В Белгородском районе сработала наша система ПВО – сбито 5 воздушных целей на подлете к городу", – написал он.

Инфраструктурных разрушений выявлено не было.

Более того, четыре беспилотника сбили в Борисовском районе. Повреждения получили частный дом и дорожное полотно на школьном стадионе в поселке Борисовка.

В селе Дубино обнаружили выбитые окна и поврежденный забор у одного из частных домов. Еще у одного дома разрушения получил сарай.

О пострадавших после атаки в двух районах не сообщалось. На местах ЧП работают оперативные службы региона.

До этого беспилотник ликвидировали в небе над Брянской областью. В результате произошедшего никто не пострадал. Какие-либо разрушения также не выявлены.

