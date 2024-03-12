Число пострадавших из-за обстрелов Белгородской области выросло до двух

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Количество мирных жителей, которые пострадали в результате обстрелов Вооруженными силами Украины (ВСУ) города Шебекино Белгородской области, увеличилось до двух. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его информации, один из снарядов упал вблизи гаражного комплекса на территории промышленного предприятия. В результате один мужчина получил осколочные ранения брюшной полости, бригада скорой помощи доставляет его в городскую больницу № 2. Раненому оказывается необходимая медпомощь, указано в сообщении.

Второй пострадавшей оказалась женщина. Со слов Гладкова, ее травмы обработали на месте, госпитализация не потребовалась.

Из-за обстрела в городе повреждены шесть частных домов, здания магазина, центральная районная больница, детсад и техникум, рассказал губернатор и добавил, что повреждения также получили две легковушки. На месте происшествия работают оперативные службы, продолжается обход, уточнил он.

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