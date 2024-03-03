В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности

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Сигнал ракетной опасности отменен в Белгороде и Белгородском районе. Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале.

Ракетная опасность действовала менее часа. Сигнал также звучал в городе Шебекино, его отменили спустя 10 минут от объявления тревоги, уточнили в телеграм-канале регионального МЧС.

На тот момент Гладков призывал местное население не подходить к окнам, а также укрыться в помещениях со сплошными стенами. Находящимся на улице рекомендовали спуститься в укрытие или иное безопасное место.

Сутками ранее системы ПВО уничтожили украинский БПЛА в Шебекинском городском округе Белгородской области. Разрушений и пострадавших не выявили. До этого был сбит еще один дрон.