Женщина пострадала при обстреле города в Белгородской области

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Украинская армия обстреляла город Шебекино, в результате атаки осколочное ранение лица получила местная жительница. Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале.

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По его словам, травмы женщины обработали на месте, госпитализация не потребовалась.

"В городе есть различные повреждения шести частных домовладений, зданий магазина, центральной районной больницы, детского сада и техникума. Также повреждены два легковых автомобиля", – написал Гладков.

Губернатор добавил, что оперативные службы работают на месте происшествия, обход продолжается.

Ранее Гладков рассказал, что средства противовоздушной обороны уничтожили в небе над Белгородским районом пять воздушных целей. С его слов, инфраструктурных разрушений не зафиксировано.

Также ПВО сбила четыре беспилотника в Борисовском районе. Гладков сообщил, что повреждения получили частный дом и дорожное полотно на школьном стадионе в поселке Борисовка.