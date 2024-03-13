Еще семь дронов сбили над Белгородской и Воронежской областями

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская противовоздушная оборона уничтожила семь украинских беспилотников над Белгородской и Воронежской областями, сообщили в Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве уточнили, что один БПЛА был уничтожен над Белгородской областью, остальные шесть – над Воронежской. Атака была пресечена в 09:30 по московскому времени, добавили в министерстве.

Между тем стало известно, что средства ПВО и РЭБ сбили более 40 воздушных целей на территории Воронежской области за последние сутки. Как уточнил губернатор региона Александр Гусев, никто не пострадал, значительных повреждений также не выявили.

Сейчас в регионе действует режим опасности атаки БПЛА. Местных жителей попросили следить за дальнейшими оповещениями от правительства региона либо от МЧС России.

Атакам и обстрелам подверглась и Белгородская область. По последним данным, ВСУ ударили по Белгороду при помощи двух БПЛА самолетного типа. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, один беспилотник влетел в многоквартирный дом, после чего там произошел взрыв.

В СМИ также писали, что украинские войска с помощью БПЛА атаковали здание ФСБ в Белгороде. В оперативных службах уточнили, что никто не пострадал, был поврежден фасад и выбиты окна.

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