Губернатор Самарской области подтвердил атаку БПЛА на Cызранский НПЗ

Фото: телеграм-канал Mash

Пожар на Сызранском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Самарской области произошел из-за атаки беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров.

"Сегодня утром (16 марта. – Прим. ред.) совершена атака БПЛА на Сызранский НПЗ и попытка атаки на Новокуйбышевский НПЗ", – приводятся его слова в телеграм-канале Самарской области.

По словам Азарова, атака беспилотника привела к возгоранию установки по переработке нефтепродуктов на Сызранском НПЗ. В результате произошедшего никто не пострадал. Попытку атаки на Новокуйбышевский НПЗ удалось пресечь. В результате инцидента также никто не пострадал.

О пожаре на нефтеперерабатывающем заводе стало известно около 08:00. При обнаружении возгорания с предприятия незамедлительно эвакуировали всех сотрудников. На место происшествия выехали оперативные службы.

