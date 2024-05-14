"Мультимедиа Арт Музей" представил несколько выставок в столице

"Мультимедиа Арт Музей" представил несколько выставок, среди них – "Коллекция Фонда Still Art. Шедевры мировой фотографии моды" и экспозиция о модницах XIX – начала XX века. Благодаря фотографиям двух выставок посетители смогут увидеть, как сильно изменилась мода и стиль, жизнь и социум менее чем за полвека.

О представленных работах рассказала директор "Мультимедиа Арт Музея" Ольга Свиблова. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.