Новости регионов: пять человек пострадали из-за ДТП с участием четырех авто в Сочи

Четыре автомобиля столкнулись в Сочи. По данным местных СМИ, пока известно о пяти пострадавших, их госпитализировали. На месте аварии работали сотрудники городской службы спасения. Они проверили поврежденные машины, ликвидировали угрозу возгорания авто и оцепили место происшествия.

Между тем полиция задержала четверых браконьеров в Московской области. Они незаконно ловили сетями рыбу в реке Оке, когда она шла к месту нереста. Браконьеры успели поймать 275 различных рыб. Возбуждено уголовное дело.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

