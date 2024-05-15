Движение транспорта перекроют в центре Москвы 18 мая

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15 мая, 13:30

Происшествия

Новости регионов: пять человек пострадали из-за ДТП с участием четырех авто в Сочи

Новости регионов: пять человек пострадали из-за ДТП с участием четырех авто в Сочи

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Четыре автомобиля столкнулись в Сочи. По данным местных СМИ, пока известно о пяти пострадавших, их госпитализировали. На месте аварии работали сотрудники городской службы спасения. Они проверили поврежденные машины, ликвидировали угрозу возгорания авто и оцепили место происшествия.

Между тем полиция задержала четверых браконьеров в Московской области. Они незаконно ловили сетями рыбу в реке Оке, когда она шла к месту нереста. Браконьеры успели поймать 275 различных рыб. Возбуждено уголовное дело.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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