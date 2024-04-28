В клинике Хайдарова работали медиками семь человек без образования

В клинике IQ Plastique пластического хирурга Тимура Хайдарова работали медиками семь человек без профильного образования.

Так, без соответствующего образования работали два пластических хирурга, два дерматовенеролога-косметолога, анестезиолог-реаниматолог и две медсестры-анестезиста. Помимо прочего, медицинское оборудование хранилось в неподходящих условиях, еда не соответствовала стандарту, график работы отделений отличался от нормального.

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