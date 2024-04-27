Новости мира: землетрясение магнитудой до 7,6 спрогнозировали в Стамбуле

Ведущий турецкий сейсмолог Наджи Герюр спрогнозировал в Стамбуле землетрясение магнитудой до 7,6. Местные СМИ пишут, что власти планируют расселить жителей несейсмоустойчивых домов. По расчетам властей, в случае землетрясения магнитудой 7,5 обрушатся не менее 90 тысяч зданий.

В Эквадоре потерпел крушение вертолет. Восемь человек погибли, сообщает армия страны. Поисковая операция завершится в субботу, 27 апреля.

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