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27 апреля, 13:30

В мире

Новости мира: землетрясение магнитудой до 7,6 спрогнозировали в Стамбуле

Новости мира: землетрясение магнитудой до 7,6 спрогнозировали в Стамбуле

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Ведущий турецкий сейсмолог Наджи Герюр спрогнозировал в Стамбуле землетрясение магнитудой до 7,6. Местные СМИ пишут, что власти планируют расселить жителей несейсмоустойчивых домов. По расчетам властей, в случае землетрясения магнитудой 7,5 обрушатся не менее 90 тысяч зданий.

В Эквадоре потерпел крушение вертолет. Восемь человек погибли, сообщает армия страны. Поисковая операция завершится в субботу, 27 апреля.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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