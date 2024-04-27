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27 апреля, 07:45

Происшествия

Новости регионов: торговый комплекс сгорел в Невинномысске

Новости регионов: торговый комплекс сгорел в Невинномысске

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В Невинномысске сгорел торговый комплекс на центральном рынке. Сначала огонь охватил павильоны, а потом рухнула крыша на площади в тысячу квадратных метров. На тушении работали почти 50 спасателей и 17 пожарных машин. Спустя несколько часов пожар локализовали, а потом ликвидировали и открытое горение. Погибших и пострадавших нет.

Тем временем жители Великого Новгорода наблюдали туман утром 27 апреля. Улицы города окутала густая дымка, из-за чего видимость на дорогах упала почти до нуля. Власти города призывают водителей отказаться от поездок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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