Новости регионов: пожар произошел в Доме торговли в Якутске

Утром 19 марта в центре Якутска произошел пожар в крупном торговом центре. Загорелись магазины на третьем этаже Дома торговли. С огнем боролись 53 спасателя и 12 единиц спецтехники. Людей в это время в здании не было, никто не пострадал. В причинах возгорания разбираются дознаватели МЧС.

На руднике в Амурской области произошел обвал. Под землей, на глубине около 125 метров, остаются 13 шахтеров. По предварительной информации, они живы, но связи с ними нет. Дорогу к горнякам расчищают спасатели, уже вывезли три тысячи кубометров грунта. Из соседнего Хабаровского края направлен вертолет Ми-8.

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