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Новости

18 марта, 23:55

Новости

Новости России: пожар произошел в квартире в Рязани во время подзарядки телефона

Новости России: пожар произошел в квартире в Рязани во время подзарядки телефона

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Пожар произошел в жилом доме в Ярославле

В Рязани пожарные спасли из горящей квартиры женщину с ребенком. По предварительной информации, в доме загорелся пауэрбанк, от которого в тот момент заряжался сотовый телефон. Огонь рапространился на площади 5 квадратных метров. Мама с сыном оказались заблокированы в квартире.

Спасатели обнаружили тело пропавшей женщины, которая попала под лавину на Камчатке. Об этом сообщили в МЧС. Всего снегом накрыло 11 человек. Девять выбрались самостоятельно.

В Санкт-Петербурге на стрелке Васильевского острова этим вечером зажгли факелы на Ростральных колоннах. Таким образом в северной столице отметили 10 лет со дня воссоединения Крыма с Россией.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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