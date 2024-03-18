Новости России: пожар произошел в квартире в Рязани во время подзарядки телефона

В Рязани пожарные спасли из горящей квартиры женщину с ребенком. По предварительной информации, в доме загорелся пауэрбанк, от которого в тот момент заряжался сотовый телефон. Огонь рапространился на площади 5 квадратных метров. Мама с сыном оказались заблокированы в квартире.

Спасатели обнаружили тело пропавшей женщины, которая попала под лавину на Камчатке. Об этом сообщили в МЧС. Всего снегом накрыло 11 человек. Девять выбрались самостоятельно.

В Санкт-Петербурге на стрелке Васильевского острова этим вечером зажгли факелы на Ростральных колоннах. Таким образом в северной столице отметили 10 лет со дня воссоединения Крыма с Россией.

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