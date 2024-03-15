Пожарные потушили возгорание на пилораме в Новгородской области

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожарные потушили загоревшийся ангар на территории пилорамы в городе Чудово Новгородской области. Об этом сообщает МЧС России в своем официальном телеграм-канале.

"(Сотрудники. – Прим. ред.) МЧС России полностью ликвидировали пожар", – говорится в сообщении ведомства.

Информация о возможных пострадавших в результате возгорания пока не поступала.

О пожаре на пилораме в Новгородской области стало известно в ночь на 15 марта. Площадь возгорания составляла 1,5 тысячи квадратных метров.

Всего к тушению огня были привлечены 18 специалистов и 6 единиц техники МЧС России.

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