15 марта, 05:58Происшествия
Пожарные потушили возгорание на пилораме в Новгородской области
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Пожарные потушили загоревшийся ангар на территории пилорамы в городе Чудово Новгородской области. Об этом сообщает МЧС России в своем официальном телеграм-канале.
"(Сотрудники. – Прим. ред.) МЧС России полностью ликвидировали пожар", – говорится в сообщении ведомства.
Информация о возможных пострадавших в результате возгорания пока не поступала.
О пожаре на пилораме в Новгородской области стало известно в ночь на 15 марта. Площадь возгорания составляла 1,5 тысячи квадратных метров.
Всего к тушению огня были привлечены 18 специалистов и 6 единиц техники МЧС России.
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