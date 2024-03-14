Устроивший пожар в клубе Костромы Ионкин получил 20 лет заключения

Фото: depositphotos/JanPietruszka

Устроивший пожар в костромском клубе "Полигон" военный Станислав Ионкин получил 20 лет колонии строгого режима. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на 2-й Западный окружной военный суд.

В свою очередь, прокурор ходатайствовал о 16 лет колонии. Также он попросил лишить Ионкина звания гвардии сержанта и медали "За отвагу". Гособвинитель указал, что вменяемые мужчине преступления являются тяжкими и особо тяжкими.

Ионкину предъявили обвинение по четырем статьям: "Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом из хулиганских побуждений", "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью двум и более лицам", "Уничтожение или повреждение имущества общеопасным способом" и "Хулиганство с применением оружия". Протокол по его делу поступил в суд в октябре 2023 года.

Пожар в костромском клубе произошел в ночь на 5 ноября 2022 года. В результате погибли 13 человек, 9 пострадали.

Следствие выяснило, что причиной возгорания стал выстрел из охотничьей ракетницы, которая принадлежала Ионкину. По данным обвинения, сержант произвел выстрел в ходе ссоры с одним из посетителей. Это спровоцировало пожар на потолке клуба, после чего пламя распространилось на все здание. Защита обвиненного утверждала, что Ионкин после контузии не мог точно оценить обстановку.

В СМИ при этом писали, что сержант проживал в Свердловской области, а после получения на спецоперации травмы и контузии оказался в Костроме. Там он должен был пройти военно-врачебную комиссию.

На тот момент правоохранители задержали депутата Думы Костромской области Ихтияра Мирзоева, которому принадлежал сгоревший клуб "Полигон", а также директора фирмы "Империя" Наталью Беленогову. Сейчас они находятся под домашним арестом.

Владелец клуба "Полигон" задержан по делу о нарушении правил пожарной безопасности – СМИ