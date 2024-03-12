Животные в подмосковных лесах начали "переодеваться" к лету

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Животные, которые проживают в лесах Московской области, начали линять и сбрасывать шерсть к новому весеннему сезону. Об этом заявили в пресс-службе министерства экологии и природопользования Подмосковья.

"Лисы, белки, зайцы, барсуки, лоси готовятся встретить тепло и охотно избавляются от лишней шерсти, которая согревала их в зимний период", – сказано в сообщении.

Как утверждает министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов, для животных данный период является стрессовым, поскольку во время линьки они расходуют много сил. В связи с этим охота на зверей в указанный период запрещена.

Также в ведомстве напомнили, что отслеживают и пресекают нарушения, связанные охотничьей или браконьерской деятельностью на территории области.

Ранее москвичей призвали продолжать подкармливать птиц в марте, особенно тех, кто находится в лесах и парках. В департаменте природопользования и охраны окружающей среды столицы объяснили, что, пока на земле все еще остается снег, кормовая база птиц еще не пополнялась. Поэтому до установления стабильных плюсовых температур и появления большого количества крупных проталин экологи посоветовали не прекращать подкормку.



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