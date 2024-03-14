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14 марта, 07:45

Транспорт

Новости регионов: вылеты авиарейсов задержаны на Камчатке из-за непогоды

Новости регионов: вылеты авиарейсов задержаны на Камчатке из-за непогоды

Более 800 электробусов новой модели появится на московских дорогах в 2024 году

Расписание аэроэкспрессов в Шереметьево поменяется в мартовские и апрельские выходные

Новости часа: москвичей предупредили о гололедице до утра 15 марта

Новости часа: работа над 60 новостройками по реновации ведется на севере Москвы

В Москву поступят 800 инновационных электробусов в 2024 году

"Безопасный город": сотрудники МАДИ проверили около 2,5 тыс водителей такси за 2 месяца

Новости часа: Собянин сообщил о строительстве путепроводов между Марфино и Бутырским

Новости часа: Собянин сообщил о строительстве путепроводов между Марфино и Бутырским

"Мой район. Новости": более 150 тыс машиномест обустроят на парковках Москвы к 2030 году

Несколько сотен человек застряли в аэропорту на Камчатке. Из-за снегопада и сильного ветра задержаны их рейсы в Северо-Курильск, Москву, Владивосток, Магадан, Соболево, Оссору и Палану. Циклон накрыл полуостров в ночь на четверг, 14 марта. Максимальная скорость ветра за ночь была отмечена в районе мыса Лопатка и составляла 52 метров в секунду. Ураган сопровождался сильным снегопадом.

В Башкирии начали взрывать лед на реках – это профилактика подтоплений перед весенним ледоходом. Специалисты начали с реки Белой в Бураевском районе республики, впереди у взрывников еще несколько водоемов, где паводок бывает особенно сильным.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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