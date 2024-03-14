Новости регионов: вылеты авиарейсов задержаны на Камчатке из-за непогоды

Несколько сотен человек застряли в аэропорту на Камчатке. Из-за снегопада и сильного ветра задержаны их рейсы в Северо-Курильск, Москву, Владивосток, Магадан, Соболево, Оссору и Палану. Циклон накрыл полуостров в ночь на четверг, 14 марта. Максимальная скорость ветра за ночь была отмечена в районе мыса Лопатка и составляла 52 метров в секунду. Ураган сопровождался сильным снегопадом.

В Башкирии начали взрывать лед на реках – это профилактика подтоплений перед весенним ледоходом. Специалисты начали с реки Белой в Бураевском районе республики, впереди у взрывников еще несколько водоемов, где паводок бывает особенно сильным.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.