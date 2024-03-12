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12 марта, 07:45

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Новости регионов: лавина сошла на сноубордиста в Хакасии

Новости регионов: лавина сошла на сноубордиста в Хакасии

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На одном из горнолыжных спусков Хакасии на сноубордиста сошла лавина. На помощь ему сразу же поспешили другие райдеры. В итоге мужчину удалось спасти. В МЧС предупредили, что риск схода лавин в республике сохраняется до конца весны, и призвали любителей экстремального спорта быть предельно осторожными.

Ранее спасатели сообщили о повышенной лавинной опасности в ряде регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Воздержаться от поездок на горные склоны призвали власти Дагестана, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. Также трехдневное предупреждение об угрозе схода лавин было объявлено в Краснодарском крае и Адыгее.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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