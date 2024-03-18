Медведь, хоровод и балалайка: как жители Нью-Йорка отметили Масленицу

В самом центре Нью-Йорка прошли масленичные гулянья, организованные российской молодежью. Несмотря на вмешательство проукраинских активистов, праздник состоялся: гости Манхеттена играли в традиционные русские забавы, угощались блинами и чаем из самовара. Подробнее – в нашем материале.

Самовары на Таймс-сквер

Фото: телеграм-канал "Русская молодежь Америки"

Общество "Русская молодежь Америки" 16 марта организовала праздник Масленицы в самом центре Манхеттена – на Таймс-сквер. В программе были гулянья под русские народные песни, игры, хороводы, ростовая кукла медведя, живая музыка, в том числе на балалайке, а также угощения блинами и сбитнем из самовара.



общество "Русская молодежь Америки" Мы хотим напомнить (или показать) жителям Нью-Йорка, что русскоговорящая диаспора США – это приветливые люди с доброй душой и большим сердцем. Что православные праздники могут быть красочными и веселыми. Что наша культура – это не водка и ракеты, а дружелюбные медведи, красивые наряды, удивительная музыка, улыбчивые люди, вкусная еда.

Позже организаторы выложили видео с празднования. На кадрах видно, что к мероприятию присоединились немало горожан: люди водили хороводы, танцевали под выступления ансамбля, пили чай из самовара. Многие даже были одеты в русские народные наряды и кокошники.

Не обошлось и без провокаций: в Сети появился ролик, как люди с флагом Украины пытаются сорвать масленичные гулянья. Они пришли на площадь с антироссийскими плакатами, но, судя по видео, их действия никак не помешали празднику. Позже организаторы написали, что полицейские оттеснили проукраинских активистов.

Президент общества "Русская молодежь Америки" Игорь Кочан уточнил в разговоре с ТАСС, что полиция Нью-Йорка выдала официальное разрешение на проведение праздника.

"Мы угощаем американцев и гостей нашего Нью-Йорка, поем песни, танцуем и видим, как много людей вокруг нас собираются и радуются вместе с нами", – добавил он, уточнив, что такие мероприятия проходят в городе с 2016 года.

"Русскую культуру не отменить!"

Фото: телеграм-канал "Русская молодежь Америки"

Гулянья вызвали в Сети яркую реакцию: абсолютное большинство пользователей посчитали, что такие мероприятия – отличный способ показать открытость и гостеприимство русских людей.

"Пусть знают нашу культуру. Я думаю, что Масленица многим придется по душе. России есть чем удивить американцев", – написал Анатолий Вегель.



Любовь Андреева пользователь Сети Молодцы! Побольше бы таких праздников, чтобы все видели, что мы не страшные, а очень дружелюбные и открытые.

"Русские народные танцы и песни, костюмы, музыкальные инструменты, блинчики и другие национальные блюда – нам есть что показать всему миру. Пусть все знают, какая многообразная и интересная культура России", – написала Марина Уманова.

Кроме того, многие убедились, что отмена всего русского так и не сработала.



Радик Максютов пользователь Сети Это ответ всем недоброжелателям – русскую культуру не отменить!

Другие же раскритиковали вмешательство проукраинских активистов в праздник.

"Украинцы уже с блинами и балалайками решили повоевать. Странные, ведь Масленица, блины и кокошники – это и их культура тоже", – написала Ирина Умнякова.

При этом многие также уверены: своими действиями украинцы показали, что идут не столько против русских, сколько против православных традиций.