Фестиваль "Московская Масленица" завершился в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В столице завершилось празднование Масленицы. Праздник прошел на 29 площадках фестиваля "Московская Масленица". Подробнее о том, как москвичи гуляли на Масленицу, рассказали на портале мэра и правительства Москвы.

Празднования прошли в 27 столичных парках. Гости съели более 11 тысяч национальных угощений, среди которых осетинские и сокочинские пироги, чак-чак, 400 килограммов баранок, 18 тысяч карамелей на палочке, 160 килограммов конфет, а также выпили более 56 тысяч чашек чая и кофе.

В течение Масленичной недели было организовано более 1 200 мастер-классов, концертов и других событий. Гостям предлагали изготовить чучело Масленицы, авторский кокошник, испечь блины, поводить хороводы и посоревноваться в перетягивании каната, прыжках в мешке и битве мягкими подушками.

Для юных посетителей фестиваля проводили творческие мастер-классы. Ребята могли самостоятельно сделать памятный сувенир, украсить деревянную посуду, научиться писать на бересте, сшить куклу и смастерить кокошник.

На площадках фестиваля горожанам предлагали рекордное разнообразие традиционных лакомств: блины с крымской лавандой, мордовские блины, тонкие ажурные каравайцы, а также блин, изготовленный по рецепту, которому уже 1 019 лет.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что за неделю на фестивале "Московская Масленица" выпекли 40 тысяч блинов 50 видов.



Жители и гости столицы поделились впечатлениями от фестиваля "Московская Масленица"