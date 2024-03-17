Собянин: за неделю фестиваля "Московская Масленица" испекли 40 тыс блинов

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Фестиваль "Московская Масленица" прошел на 29 площадках столицы. За неделю там выпекли 40 тысяч блинов 50 видов, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

"На улице Кузнецкий Мост знаменитые повара столицы круглосуточно выпекали блины. За семь дней фестиваля их было сделано больше 4 тысяч", – подчеркнул он.

На Святоозерской и Профсоюзной улицах детей научили изготавливать блины с орехами и малиновым соусом, а на улице Грекова и Бульваре Дмитрия Донского – по старинной технологии делали гурьевские, с вишней.

Всего в 2024 году для гостей фестиваля приготовили 40 тысяч порций угощения 50 видов, включая блины по рецепту, которому 1 019 лет, указал мэр.

Кроме того, Масленица проходила в 27 московских парках. Посетителей приглашали поучаствовать в развлекательной программе, мастер-классах, покататься на санях, изготовить куклу "Петрушку" или расписать деревянные ложки.

Ранее москвичам рассказали о культурной программе на фестивале "Московская Масленица" 17 марта. В частности, в воскресенье пройдут мастер-шоу по обработке металла и дерева в Камергерском переулке, праздничное ледовое шоу "Масленица" на площади Революции, концерт русских народных песен в Камергерском переулке и другие мероприятия.

Москвичей пригласили отметить Масленицу на площадках фестиваля