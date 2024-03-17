"Московская Масленица" подготовила специальную программу 17 марта

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Фестиваль "Московская Масленица" подойдет к финалу уже 17 марта, в последний день организаторы подготовили обширную развлекательную программу. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

У гостей будет возможность отведать блины по старинным рецептам, посетить ледовые шоу и мастер-классы по народным ремеслам. Кроме того, для посетителей подготовили представления по мотивам известных сказок, а также другие мероприятия:

мастер-шоу по обработке металла и дерева в Камергерском переулке с 12:00 до 20:00, где будут ковать фигурки одного из основных символов Масленицы – жаворонка;

праздничное ледовое шоу "Масленица" на площади Революции в 17:00 и 19:00, его главным продюсером выступила Татьяна Навка;

концерт русских народных песен в Камергерском переулке в 15:00, а в 16:00 – представление с фолк-композициями;

народные забавы "Золотые ворота" и "У медведя во бору" на площадке у ЦУМ с 12:00 до 20:00.

"На окружных площадках тоже будут выступать фольклорные коллективы. Так, в 16:00 на улице Адмирала Руднева на сцену выйдет ансамбль "Матрена-Арт", а на Матвеевской улице в 17:00 – ВИА "Крапива". Музыканты исполнят в народном стиле тематические песни и хиты поп-музыки", – говорится в сообщении.

Кроме того, рядом со станцией метро "Некрасовка" в 17:00 Елена Ворфоломеева, которая выступает под псевдонимом Леди Балалайка, исполнит песни Олега Газманова и других артистов в авторской обработке.

Накануне стало известно, что столичный метрополитен поздравил жителей Москвы на станциях "Сокольники", "Рижская" и "ЦСКА" Большой кольцевой линии с Масленицей. 17 марта поздравлять будут также на автовокзалах Красногвардейский, Северные Ворота и Южные Ворота.

Москвичей пригласили отметить Масленицу на площадках фестиваля