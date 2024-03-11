Россияне назвали любимые начинки для блинов

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Аналитики изучили поисковые запросы со словами "блины" и "блинчики", которые жители крупных городов России задавали на Масленой неделе в прошлом году, и выяснили, как пекут блины в России и с чем их едят. В частности, жители РФ предпочитают мясо, творог и сыр в качестве начинок, сообщает Life.ru.

Следом по популярности в качестве начинок идут икра, ветчина, грибы, курица, красная рыба, печень и яблоки. Между тем пекут блины в основном на молоке и кефире, но в запросах встречаются и другие основы: вода, ряженка, минералка, сметана, сыворотка, сливки, пиво и кокосовое молоко.

В материале уточнили, что в таких запросах сковороды упоминают почти в три раза чаще, чем блинницы. Наиболее популярный материал сковородок – чугун. Следом расположились алюминий и нержавеющая сталь. Среди покрытий лидирующую строчку занимает мрамор, за ним – гранит, тефлон и титан.

Исследование показало, что чаще всего при готовке блинов россияне используют рисовую, манную и гречневую муку. Последующий рейтинг запросов выглядит так:



овсяная;

кукурузная;

пшенная;

ржаная;

кокосовая;

миндальная;

льняная.

Аналитики отметили, что топ популярных рецептов блинов в крупных городах страны практически не отличается. Местные особенности можно заметить, если смотреть на самые характерные рецепты, которые в данных городах востребованы намного больше, чем в средних. В частности, в Казани часто ищут рецепты блинов на катыке, в Воронеже – на кулеше из пшена, в Санкт-Петербурге – с грибами в сливках.

Ранее диетолог Ирина Бережная заявила, что больше двух блинов три раза в неделю есть не стоит. По ее данным, блины нужно есть остывшими, поскольку горячее тесто дает большой прилив крови к желудку и выраженную тяжесть.

Сергей Собянин, в свою очередь, рассказал, что на этой неделе культурные центры столицы, парки, музеи, художественные школы и библиотеки проведут множество развлекательных программ для горожан в рамках традиционного фестиваля "Московская Масленица".

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