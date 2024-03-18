Украинцы попытались сорвать празднование русской Масленицы в Нью-Йорке

Фото: телеграм-канал "Блокнот Россия"

Празднование русской Масленицы прошло 16 марта на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Однако некоторые украинцы попытались помешать этим гуляньям. Об этом сообщает газета "Известия".

Так, граждане Украины пришли на празднование с антироссийскими плакатами. Тем не менее, отмечается в статье, их действия никак не помешали празднику и настроению собравшихся, а чуть позже местные полицейские разогнали украинцев, мешавших мероприятию.

Как рассказали организаторы празднования, мероприятие было направлено на то, чтобы показать гражданам США богатую российскую культуру.

Ранее СМИ писали о том, что в немецком городе Метцинген сотрудники полиции задержали несколько украинцев после скандала в магазине из-за якобы фальшивых денег.

По словам одного из украинцев по имени Николай, он с супругой и друзьями делали покупки в нескольких магазинах города. В одном из них у компании произошел конфликт с продавцом, который заподозрил их в использовании фальшивых денег.