18 марта, 04:14В мире
Украинцы попытались сорвать празднование русской Масленицы в Нью-Йорке
Фото: телеграм-канал "Блокнот Россия"
Празднование русской Масленицы прошло 16 марта на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Однако некоторые украинцы попытались помешать этим гуляньям. Об этом сообщает газета "Известия".
Так, граждане Украины пришли на празднование с антироссийскими плакатами. Тем не менее, отмечается в статье, их действия никак не помешали празднику и настроению собравшихся, а чуть позже местные полицейские разогнали украинцев, мешавших мероприятию.
Как рассказали организаторы празднования, мероприятие было направлено на то, чтобы показать гражданам США богатую российскую культуру.
Ранее СМИ писали о том, что в немецком городе Метцинген сотрудники полиции задержали несколько украинцев после скандала в магазине из-за якобы фальшивых денег.
По словам одного из украинцев по имени Николай, он с супругой и друзьями делали покупки в нескольких магазинах города. В одном из них у компании произошел конфликт с продавцом, который заподозрил их в использовании фальшивых денег.
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