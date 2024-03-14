В РФ появились дающие легкоусвояемое молоко коровы

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Ученые из краснодарского научного центра по зоотехнии и ветеринарии создали стадо коров, молоко которых не вызывает негативные реакции желудочно-кишечного тракта, а также разработали высокочувствительную тест-систему для быстрого определения подобного молока. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на Минобрнауки.

В материале уточнили, что в молоке есть полезный белок бета-казеин, который может существовать в двух вариантах – А1 и А2, однако форма А1 приводит к образованию в организме токсичных веществ, вызывающих воспаление. Молоко, содержащее только А2-форму, хорошо усваивается и оказывает благоприятное воздействие.

Между тем именно от генотипа коровы зависит содержание А1- и А2-формы бета-казеина в молоке. Созданное стадо дает только А2-легкоусвояемое молоко. В Краснодарском крае уже наладили производство молочной продукции типа А2, сказано в сообщении.

В министерстве отметили, что генотипирование одной коровы стоит примерно 600 рублей. Проводить исследования может большинство ветеринарных лабораторий, укомплектованных самой недорогой приборной базой.

Ранее аллерголог Евгения Паршина рассказала, что польза молока зависит от его жирности, поскольку более жирный продукт благоприятно влияет на микрофлору кишечника. Лучше выбирать молоко средней (2,6–3,5%) и высокой (более 3,5%) жирности, уточнила она.

До этого главный гериатр Москвы Надежда Рунихина подчеркнула, что употребление молочных продуктов в пожилом возрасте поможет снизить риск развития остеопороза и саркопении. Кальций необходим для поддержания структуры костной ткани, напомнила она.

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