19 марта, 08:49Происшествия
Объем завалов до отрезанных горняков в Приамурье составляет 9 тыс кубометров – СМИ
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Объем завалов на руднике "Пионер" в Приамурье, где на связь не выходят 13 горняков, составляет 9 тысяч кубометров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
Там уточнили, что на территории завалов стартовала расчистка с помощью техники. На территорию ЧП прибыли порядка 40 горноспасателей, еще девять находятся в пути.
О происшествии на руднике информация поступила накануне около 19:20 по московскому времени. Сообщалось, что объект принадлежит горно-гидрометаллургическому комбинату Амурской области. Во время инцидента там находились более 10 человек.
В оперативных службах информировали, что в результате обвала породы на руднике на связь перестали выходить 13 горняков. Кроме того, там оказались заблокированы входы в рудник. Факт обвала подтвердили власти Зейского района.
На тот момент в МЧС РФ уточняли, что к спасательной операции подключили 25 специалистов и 4 единицы техники.
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