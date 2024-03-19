Объем завалов до отрезанных горняков в Приамурье составляет 9 тыс кубометров – СМИ

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Объем завалов на руднике "Пионер" в Приамурье, где на связь не выходят 13 горняков, составляет 9 тысяч кубометров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Там уточнили, что на территории завалов стартовала расчистка с помощью техники. На территорию ЧП прибыли порядка 40 горноспасателей, еще девять находятся в пути.

О происшествии на руднике информация поступила накануне около 19:20 по московскому времени. Сообщалось, что объект принадлежит горно-гидрометаллургическому комбинату Амурской области. Во время инцидента там находились более 10 человек.

В оперативных службах информировали, что в результате обвала породы на руднике на связь перестали выходить 13 горняков. Кроме того, там оказались заблокированы входы в рудник. Факт обвала подтвердили власти Зейского района.

На тот момент в МЧС РФ уточняли, что к спасательной операции подключили 25 специалистов и 4 единицы техники.