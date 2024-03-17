Четыре БПЛА сбросили взрывные устройства на поселок Октябрьский в Белгородской области

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Поселок Октябрьский в Белгородской области подвергся атаке со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.



"В Белгородском районе атаке ВСУ с помощью четырех БПЛА, которые сбросили взрывные устройства, подвергся поселок Октябрьский", – написал он.

Губернатор уточнил, что в результате взрывов никто не пострадал, однако есть повреждения на линиях электро- и газоснабжения. Он подчеркнул, что аварийные бригады приступят к переподключению абонентов в ближайшее время.

В ночь на 17 марта ВСУ также попытались атаковать Москву. Сергей Собянин сообщил о двух сбитых беспилотниках в районе Домодедова, а также об уничтоженных БПЛА в Раменском и Ступинском городских округах.