Собянин сообщил о сбитом в Раменском городском округе БПЛА

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Сергей Собянин заявил, что в ночь на воскресенье, 17 марта, силы ПВО сбили еще один беспилотник, летевший на Москву. Об этом градоначальник написал в своем телеграм-канале.

"Силами ПВО Минобороны в Раменском городском округе отражена атака еще одного беспилотника, летевшего на Москву", – сообщил он.

Градоначальник добавил, что на месте падения обломков, по предварительным данным, обошлось без разрушений и пострадавших. Собянин подчеркнул, что специалисты экстренных служб уже работают на месте происшествия.

