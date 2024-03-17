17 марта, 05:30Мэр Москвы
Собянин сообщил о сбитом в Раменском городском округе БПЛА
Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Philipp Schulze
Сергей Собянин заявил, что в ночь на воскресенье, 17 марта, силы ПВО сбили еще один беспилотник, летевший на Москву. Об этом градоначальник написал в своем телеграм-канале.
"Силами ПВО Минобороны в Раменском городском округе отражена атака еще одного беспилотника, летевшего на Москву", – сообщил он.
Градоначальник добавил, что на месте падения обломков, по предварительным данным, обошлось без разрушений и пострадавших. Собянин подчеркнул, что специалисты экстренных служб уже работают на месте происшествия.
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