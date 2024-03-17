17 марта, 04:44Мэр Москвы
Сергей Собянин сообщил о сбитых беспилотниках в районе Домодедова
Фото: ТАСС/ABACA/Abaca Press/SalamPix
Сергей Собянин заявил, что в ночь на воскресенье, 17 марта, средства ПВО сбили два беспилотника, летевших на Москву. Об этом градоначальник написал в своем телеграм-канале.
"Сегодня силами ПВО Минобороны в городском округе Домодедово отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву", – сообщил он.
Мэр Москвы подчеркнул, что на месте падения обломков, согласно предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Собянин отметил, что специалисты экстренных служб уже работают на месте происшествия.
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