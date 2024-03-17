Сергей Собянин сообщил о сбитых беспилотниках в районе Домодедова

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Сергей Собянин заявил, что в ночь на воскресенье, 17 марта, средства ПВО сбили два беспилотника, летевших на Москву. Об этом градоначальник написал в своем телеграм-канале.

"Сегодня силами ПВО Минобороны в городском округе Домодедово отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву", – сообщил он.

Мэр Москвы подчеркнул, что на месте падения обломков, согласно предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Собянин отметил, что специалисты экстренных служб уже работают на месте происшествия.



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