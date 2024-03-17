17 марта, 05:39Мэр Москвы
Летевший к Москве БПЛА уничтожен в Ступинском городском округе – Собянин
Фото: Антон Вергун/ТАСС
Сергей Собянин заявил, что в ночь на воскресенье, 17 марта, силы ПВО сбили очередной беспилотник, пытавшийся атаковать Москву. Об этом градоначальник написал в своем телеграм-канале.
"В Ступинском городском округе силами ПВО отражена атака еще одного беспилотника, летевшего на Москву", – сообщил он.
Собянин заявил, что на месте падения обломков, согласно предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Мэр также сообщил, что специалисты экстренных служб уже работают на месте происшествия.
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