Летевший к Москве БПЛА уничтожен в Ступинском городском округе – Собянин

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Сергей Собянин заявил, что в ночь на воскресенье, 17 марта, силы ПВО сбили очередной беспилотник, пытавшийся атаковать Москву. Об этом градоначальник написал в своем телеграм-канале.

"В Ступинском городском округе силами ПВО отражена атака еще одного беспилотника, летевшего на Москву", – сообщил он.



Собянин заявил, что на месте падения обломков, согласно предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Мэр также сообщил, что специалисты экстренных служб уже работают на месте происшествия.

