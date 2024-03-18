18 марта, 07:14Происшествия
Грузовик опрокинулся после ДТП в районе развязки с Волоколамским шоссе
Фото: 123RF/bilanol
Два грузовика столкнулись на внешней стороне 68-го километра МКАД, в результате чего один из них опрокинулся на проезжую часть. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
На территории ДТП работают оперативные службы Москвы. Движение в районе аварии затруднено, Дептранс призвал водителей выбирать маршруты объезда.
"Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", – говорится в сообщении.
Ранее стало известно о ДТП с участием двух машин, которое произошло на Калужском шоссе в районе деревни Сосенки. На тот момент в районе аварии было затруднено движение. По данным столичной прокуратуры, водитель автомобиля "ВАЗ" выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota.
До этого сообщалось, что водитель Jaguar сбил двух граждан на тротуаре на севере Москвы. Пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.
Два грузовика столкнулись на 41-м километре МКАД
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