Системы ПВО перехватили и уничтожили за ночь 35 беспилотников над 8 регионами РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В течение ночи на 17 марта российские силы ПВО уничтожили 35 беспилотников над восемью регионами РФ. Об этом Минобороны сообщает в телеграм-канале.

"В течение прошедшей ночи и утра 17 марта пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", – указано в сообщении.

В оборонном ведомстве дополнили, что 4 беспилотника были уничтожены над территорией Московской области, 3 – над Белгородской, 2 – над Калужской, 4 – над Ярославской, 3 – над Курской и 17 – над территорией Краснодарского края. Также по одному беспилотнику были сбиты над территорией Орловской и Ростовской областей.

Сергей Собянин в ночь на 17 марта сообщил о двух сбитых беспилотниках в районе Домодедова, а также об уничтоженных БПЛА в Раменском и Ступинском городских округах.