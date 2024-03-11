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11 марта, 16:45

В мире

Новости мира: французская полиция применила слезоточивый газ против бастующих фермеров

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Во французском городе Бордо полиция применила слезоточивый газ против бастующих фермеров. Около 150 членов профсоюза на десятках тракторов провели митинг во время пленарного заседания регионального совета. Они попытались прорвать оцепление. В итоге протестующих пропустили и они смогли поговорить с властями.

Тем временем на юге Франции 10 дорог и 20 мостов перекрыли из-за серьезных наводнений. Больше всего пострадал департамент Гар. Пропавшими без вести числятся мужчина и двое его детей. Поиски ведут порядка 300 спасателей и жандармов. По последним данным, еще четыре человека погибли.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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