Новости мира: французская полиция применила слезоточивый газ против бастующих фермеров

Во французском городе Бордо полиция применила слезоточивый газ против бастующих фермеров. Около 150 членов профсоюза на десятках тракторов провели митинг во время пленарного заседания регионального совета. Они попытались прорвать оцепление. В итоге протестующих пропустили и они смогли поговорить с властями.

Тем временем на юге Франции 10 дорог и 20 мостов перекрыли из-за серьезных наводнений. Больше всего пострадал департамент Гар. Пропавшими без вести числятся мужчина и двое его детей. Поиски ведут порядка 300 спасателей и жандармов. По последним данным, еще четыре человека погибли.

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