Нетаньяху обвинил Запад в потере памяти и совести

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что те, кто настаивает на смене его правительства, выступают за поражение страны и забывают о самой страшной трагедии со времен Холокоста. Об этом сообщает Financial Times.

Нетаньяху обвинил некоторых западных союзников в том, что они забывают о "монстрах из ХАМАС" и настаивают на выборах, которые могут привести страну к поражению.

Комментируя призыв американских политиков провести выборы в Израиле, Нетаньяху заявил, что некоторые представители международного сообщества пытаются остановить войну, распространяя ложь об израильской армии, правительстве и лично премьер-министре. Он также отметил, что эти люди хотят провести выборы, которые парализуют страну на полгода и приведут к прекращению операции.

Вскоре после этого Нетаньяху в интервью CNN заявил, что у международного сообщества "короткая память" и оно забыло о гибели 7 октября 1 200 человек. Он навал это самым массовым убийством евреев со времен Холокоста.

Ранее стало известно, что Биньямин Нетаньяху в ходе заседания узкого военно-политического кабинета одобрил план операции в Рафахе на юге сектора Газа. Вместе с тем сообщается, что премьер Израиля не согласился с предложением радикального палестинского движения ХАМАС об освобождении заложников в обмен на пленных и перемирие.