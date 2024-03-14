Хуситы провели испытание гиперзвуковой ракеты – СМИ

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Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар-Аллах" (хуситы) провело испытание гиперзвуковой ракеты высокой поражающей способности. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к движению.

Уточняется, что ракета способна развивать скорость до 8 махов – 10 тысяч километров в час – и работает на твердом топливе. Хуситы готовятся внедрить такие ракеты в свой арсенал для атак в Красном, Аравийском морях и Аденском заливе, а также против целей в Израиле.

По словам собеседника агентства, одновременно с этим на севере Йемена провели обновление ракет и беспилотников, модифицировав взрывные боеголовки, чтобы повысить их разрушительную силу в два раза.

Ранее хуситы заявили, что атаковали американское коммерческое судно Pinocchio в Красном море. Представитель движения "Ансар-Аллах" сообщил, что атака была произведена при помощи нескольких противокорабельных ракет.

До этого стало известно, что спрос на железнодорожные перевозки из Азии в Европу по России увеличился в связи с атаками хуситов в Красном море.

Например, международная компания экспресс-доставки грузов и документов DHL сообщила, что заявки на перевозку товаров через территорию России увеличились на 40 процентов с момента, когда контейнеровозы стали менять маршрут на более длинный, который проходит вокруг мыса Доброй Надежды.

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