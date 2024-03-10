Спрос на железнодорожные перевозки из Азии по РФ вырос из-за атак хуситов – СМИ

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Спрос на железнодорожные перевозки из Азии в Европу по России увеличился в связи с атаками движения "Ансар-Аллах" (хуситы) в Красном море. Об этом заявляет издание Financial Times (FT).

Так, международная компания экспресс-доставки грузов и документов DHL сообщила, что заявки на перевозку товаров через территорию России увеличились на 40 процентов с момента, когда контейнеровозы стали менять маршрут на более длинный, который проходит вокруг мыса Доброй Надежды. Таким образом, длительность пути выросла на 10–14 дней, а стоимость транспортировки поднялась примерно на 15 процентов.

При этом стоит отметить, что сама компания не осуществляет перевозки по российским магистралям.

В свою очередь компания RailGate Europe заявила изданию, что спрос на грузоперевозки по железной дороге через Россию увеличился на 25-35 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Ранее йеменские хуситы выпустили шесть ракет по двум коммерческим судам в Красном море и Аденском заливе, одно из них получило повреждения. В частности, три ракеты были направлены на сухогруз Star Nasia, который находится в собственности Греции, и осуществляющего деятельность под флагом Маршалловых островов.

Первые авиаудары в ходе американо-британской военной операции нанесли по Йемену в ночь на 12 января. В Белом доме сообщили, что страна продолжит осуществлять удары по местам расположения мятежников из движения хуситов до тех пор, пока их потенциал себя не исчерпает.



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