Шесть человек погибли при столкновении большегрузов и микроавтобуса в Омской области

Фото: телеграм-канал Readovka

Столкновение двух большегрузов и микроавтобуса с последующим возгоранием произошло в районе 565-го километра автодороги Тюмень – Омск. В результате аварии погибли 6 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.

По данным ведомства, трех пострадавших эвакуируют в медицинские учреждения.

"Сегодня около 13:00 часов в дежурную часть ОМВД России по Любинскому району поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии", – говорится в телеграм-канале Госавтоинспекции Омской области.

Личности участников аварии устанавливаются. Полиция организовала проверку.

Ранее четыре человека погибли в аварии с трактором и иномаркой под Уфой. По данным МЧС, ДТП случилось на 1 323-м километре трассы М-7 "Волга" между населенными пунктами Чернолесовский и Николаевка. Предварительно, водитель Toyota Corolla столкнулся с попутным трактором МТЗ "Беларусь", после чего съехал в кювет и загорелся.

До этого три человека погибли, еще семь пострадали в ДТП на трассе в Саратовской области. По предварительной информации, погибшие и пострадавшие – граждане Узбекистана и Киргизии.

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