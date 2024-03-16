16 марта, 14:15Происшествия
Шесть человек погибли при столкновении большегрузов и микроавтобуса в Омской области
Фото: телеграм-канал Readovka
Столкновение двух большегрузов и микроавтобуса с последующим возгоранием произошло в районе 565-го километра автодороги Тюмень – Омск. В результате аварии погибли 6 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.
По данным ведомства, трех пострадавших эвакуируют в медицинские учреждения.
"Сегодня около 13:00 часов в дежурную часть ОМВД России по Любинскому району поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии", – говорится в телеграм-канале Госавтоинспекции Омской области.
Личности участников аварии устанавливаются. Полиция организовала проверку.
Ранее четыре человека погибли в аварии с трактором и иномаркой под Уфой. По данным МЧС, ДТП случилось на 1 323-м километре трассы М-7 "Волга" между населенными пунктами Чернолесовский и Николаевка. Предварительно, водитель Toyota Corolla столкнулся с попутным трактором МТЗ "Беларусь", после чего съехал в кювет и загорелся.
До этого три человека погибли, еще семь пострадали в ДТП на трассе в Саратовской области. По предварительной информации, погибшие и пострадавшие – граждане Узбекистана и Киргизии.
Три легковушки и автобус столкнулись в Санкт-Петербурге
Читайте также
- Автомобиль загорелся перед въездом в Лефортовский тоннель
- Чемпион мира по тайскому боксу Никита Чернов погиб в ДТП в Марий Эл