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17 марта, 08:15

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Собянин: направлявшиеся к Москве беспилотники уничтожены ПВО

Собянин: направлявшиеся к Москве беспилотники уничтожены ПВО

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Четыре беспилотника, летевшие к Москве, сбиты силами ПВО. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Два дрона были перехвачены в Домодедове. Еще по одному – в Раменском и Ступинском городских округах. По словам мэра Москвы, на месте падения обломков летательных аппаратов разрушений нет. Люди не пострадали.

В районы выехали специалисты экстренных служб. Им нужно собрать детали сбитых дронов и передать их в распоряжение соответствующих органов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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