17 марта, 08:15Новости
Собянин: направлявшиеся к Москве беспилотники уничтожены ПВО
Четыре беспилотника, летевшие к Москве, сбиты силами ПВО. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.
Два дрона были перехвачены в Домодедове. Еще по одному – в Раменском и Ступинском городских округах. По словам мэра Москвы, на месте падения обломков летательных аппаратов разрушений нет. Люди не пострадали.
В районы выехали специалисты экстренных служб. Им нужно собрать детали сбитых дронов и передать их в распоряжение соответствующих органов.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.