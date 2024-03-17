Собянин сообщил об уничтожении летевшего к Москве БПЛА в Домодедовском районе

Фото: Министерство обороны РФ

Сергей Собянин сообщил, что утром в воскресенье, 17 марта, в городском округе Домодедово силы ПВО отразили атаку беспилотника, летевшего на Москву. Об этом мэр написал в своем телеграм-канале.

"Силами ПВО Минобороны в городском округе Домодедово отражена атака беспилотника, летевшего на Москву", – подчеркнул он.

По предварительным данным, в результате падения обломков БПЛА разрушений и пострадавших не выявили. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия, добавил мэр столицы.

