Скончался велогонщик Виктор Логунов

Фото: Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Серебряный призер Олимпиады 1964 года велогонщик Виктор Логунов скончался 10 октября. Об этом сообщается на официальном портале Федерации велосипедного спорта России.

Логунову было 78 лет.

"Ушел из жизни один из лучших советских гонщиков-спринтеров 60-х годов, мастер спорта СССР международного класса, серебряный призер Олимпийских игр 1964 года", – говорится в сообщении.

Логунов стал серебряным призером XVIII летних Олимпийских игр в гонке на тандеме вместе с рижским спортсменом Имантом Бодниексом. Он является пятикратным чемпионом СССР в гонке на тандеме, спринте и гите на 1 000 метров с места. В 1964 году в гите на 500 метров с ходу Логунов установил мировой рекорд – 29.40.

Прощание с велогонщиком пройдет в 10:00 12 октября на Митинском кладбище.



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