Новости мира: торнадо обрушился на Луизиану, Техас и Миссисипи в США

На Луизиану, Техас и Миссисипи обрушился торнадо. Слайделл с населением 30 тысяч человек остался без света. Резких порывов не выдержали окна и перекрытия, на многих зданиях снесло кровлю. На дорогах образовались горы мусора и обломки поваленных деревьев.

В Маниле формируют спасательный отряд, который готов оперативно прийти на помощь в случае землетрясения. Состоит он из почти 50 собак в сопровождении владельцев. Животных учат искать пострадавших среди завалов, перебираться через высокие ограждения и пролезать в узкие проходы.

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