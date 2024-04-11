МВД опубликовало кадры допроса подозреваемого в убийстве полицейского в Подмосковье

Сотрудники МВД опубликовали кадры допроса Василия Бурякова, который подозревается в нападении на полицейских в Московской области. Видео размещено в телеграм-канале официального представителя МВД России Ирины Волк.

В ходе допроса Буряков сказал, что был задержан по подозрению в убийстве. Он добавил, что скрылся с места преступления на мотоцикле и прятался в лесу. При этом мотоцикл по-прежнему находится в лесу. На вопрос правоохранителя, признает ли Буряков вину, задержанный сказал: "Признаю, наверное".

Нападение на полицейских произошло 8 апреля возле деревни Якимово городского округа Черноголовка.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области заявили, что погибшим был старший прапорщик полиции Сергей Ефименко. Он и его раненый коллега работали в отделе полиции по Лосино-Петровскому городскому округу МУ МВД РФ "Щелковское".

Позднее правоохранители установили личность нападавшего. Подозреваемым стал москвич Василий Буряков 1990 года рождения.

11 апреля Бурякова задержали в Тверской области. Операция проводилась полицейскими совместно при силовой поддержке Росгвардии. В ближайшее время Бурякова привезут в следственный отдел для дальнейшего разбирательства.