СК показал кадры с места нападения на полицейских в Подмосковье

Следственный комитет России показал кадры с места нападения на двух полицейских на территории Щелковского округа Подмосковья. Видео размещено в телеграм-канале ведомства.

На кадрах видно, что место преступления, расположенное в лесу и неподалеку от проселочной дороги, оцеплено, а рядом работают сотрудники СК. За оцеплением стоит черная машина, а специалисты собирают найденные на месте вещи. В частности, криминалисты нашли несколько 100-рублевых купюр, ключи, пачку сигарет и другие улики.

Как заявили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области, погибшим полицейским был старший прапорщик полиции Сергей Ефименко. Он и его раненный коллега работали в отделе полиции по Лосино-Петровскому городскому округу МУ МВД РФ "Щелковское".

"Руководство и личный состав Главного Управления МВД России по Московской области выражает соболезнования родным и близким", – добавили там.

По информации ведомства, Ефименко вместе с коллегой проводили мероприятия по задержанию наркосбытчика. Однако в ходе задержания неизвестный сделал несколько выстрелов из неустановленного оружия, из-за чего полицейский погиб.

В управлении рассказали, что Ефименко родился в 1983 году, в 2004 году заступил на службу в органы внутренних дел, а с 2017 года начал службу в отделе участковых уполномоченных полиции МУ МВД.

"У Сергея остались две дочери. Семье погибшего сотрудника будет оказана вся необходимая помощь", – указали в пресс-службе.

Нападение на сотрудников МВД произошло 8 апреля в районе деревни Якимово городского округа Черноголовка. После этого неизвестный скрылся с места преступления на мотоцикле, его все еще ищут. По данному факту возбудили уголовное дело.