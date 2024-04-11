МВД задержало подозреваемого в нападении на полицейских в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

В Тверской области задержали подозреваемого в нападении на полицейских в Подмосковье. Об этом сказано в телеграм-канале официального представителя МВД России Ирины Волк.

По информации ведомства, операция по задержанию подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления проводилась полицейскими совместно с тверскими коллегами при силовой поддержке Росгвардии. В скором времени мужчину привезут в следственный отдел для дальнейшего разбирательства.

На опубликованных кадрах подозреваемый в убийстве одного полицейского и ранении другого признал вину.

Нападение на полицейских произошло 8 апреля возле деревни Якимово городского округа Черноголовка. Неизвестный после совершения преступления скрылся с места преступления на мотоцикле. В связи с этим следователи завели уголовное дело.

Как заявили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области, погибшим полицейским был старший прапорщик полиции Сергей Ефименко. Он и его раненый коллега работали в отделе полиции по Лосино-Петровскому городскому округу МУ МВД РФ "Щелковское".



Позднее полицейские установили личность нападавшего. Под подозрение попал житель Москвы Василий Буряков 1990 года рождения.

