Неизвестные напали на полицейских в Московской области – ТАСС

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Неизвестные напали на полицейских в Московской области, сообщает ТАСС, ссылаясь на правоохранительные органы.

"Неизвестные совершили нападение на сотрудников МВД в Ногинском районе (с 2018 года – Богородский городской округ. – Прим. ред.) Подмосковья и скрылись с места на мотоцикле", – указал собеседник издания.

По предварительным данным, один из сотрудников МВД погиб. Также источник подчеркнул, что среди других сотрудников органов внутренних дел также могут быть еще раненные.

Ранее стало известно, что в прошлом году полицейские на территории России вскрыли ячейку украинского "Правого сектора" (террористическая организация, запрещена на территории РФ). Как рассказывал глава МВД Владимир Колокольцев, полиции удалось сохранить контроль над правопорядком в стране.