Два человека погибли в результате падения автобуса в Красноярском крае

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия"

В Северо-Енисейском районе Красноярского края перевернулся автобус с находящимися в салоне людьми. Об этом пишут в телеграм-канале ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По данным следствия, 9 апреля работников участка осушения карьера "Восточный" перевозили на служебные места на автобусе "НЕФАЗ 4208-11-13". В СК уточнили, что на отметке горизонта 40 метров карьера "Восточный" водитель заехал на предохранительную берму. В результате чего автобус опрокинулся с находящимися в салоне людьми.

В ведомстве заявили, что два работника в возрасте 22 и 52 лет скончались на месте происшествия. Несколько человек получили травмы различной степени тяжести.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". В настоящее время эксперты проводят следственные действия и устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее два человека погибли при ДТП с автобусом в Самарской области. Водитель превысил скорость и съехал с дороги, в результате чего автобус перевернулся. По данным регионального МВД, в аварии пострадали десять человек. Они были доставлены в медучреждение.