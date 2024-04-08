Два человека погибли при ДТП с автобусом в Самарской области

Фото: МВД Самарской области

Автобус съехал с трассы Урал – Муханово в Кинельском районе Самарской области после чего опрокинулся. В результате ДТП погибли два пассажира. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону сообщает ТАСС.

"Водитель, управляя автобусом Scania, двигался на 26-м километре автодороги Урал – Муханово, выбрал скорость, не обеспечивающую безопасность дорожного движения, и допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием транспортного средства", – указано в сообщении.

Десять человек пострадали, они были доставлены в медицинское учреждение. Сообщается, что автобус вез граждан Узбекистана в Нижний Новгород.

Ранее пешеход погиб в результате ДТП на северо-востоке Москвы. Водитель автомобиля Mercedes наехал на женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

До этого два человека погибли в результате взрыва газового баллона в машине, попавшей в ДТП в Татарстане. По данным регионального МВД, на 222-м километре трассы Казань – Оренбург столкнулись два автомобиля – Mercedes и УАЗ. В УАЗ был газовый баллон, который в результате аварии взорвался.

