Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Московской области"

Найден тайник обвиняемого в нападении на полицейских в Подмосковье. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального главка ГУ СК РФ.

В нем находился схрон оружия, автомат, пистолет, большое количество пуль, гильз, патронов и, предположительно, наркотики. Все изъятое направили для проведения экспертиз.

В ближайшее время обвиняемого доставят к следователю для допроса, говорится в сообщении.

Нападение на полицейских произошло 8 апреля возле деревни Якимово городского округа Черноголовка. Погибшим был старший прапорщик полиции Сергей Ефименко. Он и его раненый коллега работали в отделе полиции по Лосино-Петровскому городскому округу МУ МВД РФ "Щелковское".

Позднее правоохранители установили личность нападавшего. Подозреваемым стал москвич Василий Буряков 1990 года рождения.

11 апреля Бурякова задержали в Тверской области. Операция проводилась полицейскими совместно при силовой поддержке Росгвардии.