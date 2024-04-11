11 апреля, 14:07Происшествия
Найден тайник обвиняемого в нападении на полицейских в Подмосковье
Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Московской области"
Найден тайник обвиняемого в нападении на полицейских в Подмосковье. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального главка ГУ СК РФ.
В нем находился схрон оружия, автомат, пистолет, большое количество пуль, гильз, патронов и, предположительно, наркотики. Все изъятое направили для проведения экспертиз.
В ближайшее время обвиняемого доставят к следователю для допроса, говорится в сообщении.
Нападение на полицейских произошло 8 апреля возле деревни Якимово городского округа Черноголовка. Погибшим был старший прапорщик полиции Сергей Ефименко. Он и его раненый коллега работали в отделе полиции по Лосино-Петровскому городскому округу МУ МВД РФ "Щелковское".
Позднее правоохранители установили личность нападавшего. Подозреваемым стал москвич Василий Буряков 1990 года рождения.
11 апреля Бурякова задержали в Тверской области. Операция проводилась полицейскими совместно при силовой поддержке Росгвардии.
СКР показал видео с места нападения на полицейских в Подмосковье