Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

МВД установило личность расстрелявшего полицейских в Подмосковье. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.

Подозреваемым оказался житель Москвы Василий Буряков 1990 года рождения. Правоохранители принимают меры, чтобы установить его местонахождение и задержать. Граждан, располагающих информацией об этом человеке, просят обращаться по телефонам 8 (496) 566-97-03 или 112.

"Злоумышленник может быть вооружен. Следует соблюдать осторожность, не вступать с ним в диалог и не предпринимать самостоятельные попытки задержания", – говорится в сообщении.

Нападение на сотрудников МВД произошло 8 апреля в районе деревни Якимово городского округа Черноголовка. После этого неизвестный скрылся с места преступления на мотоцикле. По данному факту возбудили уголовное дело.

Как заявили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области, погибшим полицейским был старший прапорщик полиции Сергей Ефименко. Он и его раненый коллега работали в отделе полиции по Лосино-Петровскому городскому округу МУ МВД РФ "Щелковское".

По информации ведомства, Ефименко вместе с коллегой проводили мероприятия по задержанию наркосбытчика. Однако в ходе задержания неизвестный сделал несколько выстрелов из неустановленного оружия, из-за чего полицейский погиб.